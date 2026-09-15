Musk, yapay zeka endişesine espriyle yanıt verdi, karşılıklı denetim önerdi - Son Dakika
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Musk, yapay zeka endişesine espriyle yanıt verdi, karşılıklı denetim önerdi

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Los Angeles'taki All-In Summit 2026'da yapay zekanın insanlığı yok edebileceği endişesine esprili yanıt verdi. Musk, askeri sistemleri ele geçirebilecek yapay zekaya karşı şirketler arası karşılıklı denetim çağrısı yaptı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceğine ilişkin endişeler konusunda kendisine yöneltilen soruya, "Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama günün birinde zaten hepimiz öleceğiz." şeklinde esprili yanıt verdi.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen yapay zeka ve inovasyon zirvesi All-In Summit 2026'ya konuşmacı olarak katılan Musk, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesine ilişkin artan endişeleri değerlendirdi.

Musk'a, yapay zeka sektöründe son dönemde dile getirilen risklere atıfta bulunarak, "Hepimiz 10 yıl içinde ölecek miyiz?" sorusu yöneltildi.

Yapay zekadan kaynaklanan tehlikelerin ciddi boyutlara ulaştığı uyarısında bulunan Musk, kendisine yöneltilen soruyu alaycı bir ifadeyle yanıtlayarak, "Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama günün birinde zaten hepimiz öleceğiz." dedi.

Musk, güvenlik konusunda daha fazla önlem alınmaması halinde yapay zeka modellerinin gelişmesiyle risklerin de giderek artacağını vurguladı.

Yapay zekanın insanlık için nasıl bir tehdit oluşturabileceğinin sorulması üzerine de Musk, "Askeri sistemlerin kontrolünü ele geçirip, örneğin bir nükleer silahın fırlatılması emrini vermesi kötü olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Karşılıklı denetim" önerisi

OpenAI şirketince yapılan bir siber güvenlik testinde yapay zeka ajanlarının "Hugging Face" platformunun altyapısındaki sistemleri hedef aldığı siber saldırıları hatırlatan Musk, yeterince gelişmiş yapay zeka modellerinin kendilerine getirilen kısıtlamalardan kurtulabileceğini savundu.

Musk, önde gelen yapay zeka şirketlerinin yeni modellerini piyasaya sürmeden önce birbirlerinin sistemlerini güvenlik açısından test etmesini önerdi.

Bu konuda Çin ile de anlaşmaya varılabileceğini belirten Musk, önde gelen yapay zeka şirketleri arasında karşılıklı denetim mekanizmasının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddiası

OpenAI ve Anthropic'te son üç yıldır araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti.

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri için kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu ileri süren Coxon, bu sistemlerin yakın gelecekte "her şeyi hackleyebilecek" insanüstü sistemlere dönüşebileceğini savunmuştu.

Coxon ayrıca, yapay zeka modellerini geliştiren bazı sektör çalışanlarının bu sistemlerin 10 yıl içinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi şekilde inandığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Musk, yapay zeka endişesine espriyle yanıt verdi, karşılıklı denetim önerdi - Son Dakika

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