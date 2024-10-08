MUSKİ, Menteşe'deki Su Sorununu Kalıcı Olarak Çözdü - Son Dakika
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MUSKİ, Menteşe'deki Su Sorununu Kalıcı Olarak Çözdü

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ, Menteşe ilçesindeki içme suyu sorununu çözmek için kapsamlı çalışmalar yaptığını duyurdu. Yenilenen hatlar ve ilave su kaynakları ile bölgedeki su temini artık sorunsuz bir şekilde sağlanacak.

08.10.2024 13:52
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi 'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Menteşe ilçesi merkez, Yeniköy ve Kötekli mahallerinin içme suyu sorununu ortadan kaldırdı. Ekipler, Akçaova içme suyu deposu iletim kapasitesi artışı, Kötekli ve Yeniköy hat yenileme çalışmalarıyla bölgenin su sorununu kalıcı olarak çözdü. Faaliyetler, öğrenci yurtlarında yaşanan sorunun giderilmesi için devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, devam eden su sıkıntılarını gidermeye devam ediyor. Son olarak Menteşe ilçesi merkez mahalleleri, Kötekli ve Yeniköy'de yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırmak için geniş çaplı bir çalışma başlatan ekipler, projelerin tamamlanması ile birlikte bu bölgelerdeki sorunları giderdi. MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Kötekli Mahallesi'ne giderek faaliyetleri yerinde inceledi.

MUSKİ ekipleri tarafından geçen günlerde ilçe merkezini besleyen Akaçova içme suyu deposunun iletim kapasitesi artırılmış, sistemin mevcut su iletimine ek olarak günlük 15 bin kişiye yetebilecek miktarda daha suyu aktarabilecek seviyeye gelmesi sağlanmıştı. Buradaki ilave suyun bir kısmı özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan iki mahalleye aktarıldı. Böylelikle mahalleleri besleyen içme suyu depoları, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı ve en üst kotlara dahi sorunsuz olarak su verilmeye başlandı. Ayrıca ekipler, bölgede yeni bir kaynağı sisteme dahil ederek bölgeye ilave su sağladı.

İki mahallede altyapı sistemleri yenilendi

İki mahalleye ilave su sağlanmasının yanı sıra altyapı sistemlerinde meydana gelen arızalardan kaynaklı da hem su kaybı yaşanıyor hem de kesintilerle vatandaşlar mağdur oluyordu. Bu nedenle Kötekli'de sürekli patlakların yaşandığı ve kullanım ömrünü tamamladığı belirlenen 500 metrelik içme suyu hattının yenilemesi yapıldı. Ekipler yine mahallede akustik dinleme cihazı ile su kaçaklarını tespit etmeye devam ederken, arızalı olduğu tespit edilen hatların yenileme işlemlerini de sürdürecek. Bunun yanı sıra Yeniköy Mahallesi'nde de yaklaşık 3 bin metrelik hat değişimi yapan MUSKİ ekipleri, bölgede 2 bin metreküp üstyapı işlemini tamamladı. Yeniköy'de de hatları tarayan ekipler buldukları arızalı hatların değişimlerini de sürdürüyor. Bu faaliyetlerle birlikte, iki mahallede su sorunu yaşanması beklenmiyor.

"Yıllardır devam eden su sıkıntımız ortadan kalktı"

Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin, "Yıllardır mahallemizin üst kotlarındaki sitelerde su sıkıntısı yaşıyorduk. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında su olmuyordu. Büyükşehir ve MUSKİ ile kurmuş olduğumuz iletişim sonunda bu sorun giderildi. MUSKİ personeli büyük gayret gösterdi. Sorunun nasıl giderildiğine bakacak olursak, Mahallemizde ki hatlar yenileniyor. Buralardaki su kaçakları bulunuyor. Kaçakların bulunması ile yeni borular döşeniyor. Yeni borular döşenince de ilave su temini yapıldı. Böylelikle sorun giderildi. Bizim için çok önemli bir çalışma oldu. Bu nedenle Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" dedi.

Mahalle sakinleri, yapılan işlemlere ilişkin şunları söyledi:

- Mehmet Turhan: "Daha önce suyumuz kesik kesik geliyor ya da hiç gelmiyordu. Geçtiğimiz günlerde de uzun süreli bir kesinti oluştu. Şuanda yapılan çalışmalarla suyumuz çok iyi geliyor. Yapılan çalışmalardan SMS ve medya kanalları vasıtasıyla haberdar oluyoruz. Şuanda hiçbir sıkıntımız yok. Ahmet Başkan'ıma çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz.

-Necati Sakallı: "Bu yaza girişte su problemi vardı. MUSKİ'ye gittik çok ilgilendiler. Sorunumuz çözüldü. Şuanda suyumuz en üstteki eve kadar çok rahat çıkıyor. Su sorunumuz kalmadı. Ceren ve Kısmet sitelerinde de sorunlar olduğunu duymuştuk. Artık onlarda da çözüldüğünü öğrendik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MUSKİ, Menteşe'deki Su Sorununu Kalıcı Olarak Çözdü - Son Dakika

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