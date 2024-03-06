Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci Türkiye Yürüyüş Şampiyonasında birinci oldu

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde katıldığı Türkiye Yürüyüş Şampiyonasında birincilik elde eden orta okul öğrencisi Bilge Demirel, 20 Nisan'da düzenlenecek Spor Toto Türkiye 16 Yaş Altı Yürüyüş Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Zafer Çağlayan Orta Okulu Öğrencisi Demirel, 24-25 Şubat'ta İstanbul'da 58 ilden 346 sporcunun katılımıyla yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonasında birincilik elde etti.
Bir yandan eğitimini sürdüren Demirel, bir yandan da 20 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek Spor Toto Türkiye 16 Yaş Altı Yürüyüş Şampiyonasına hazırlanıyor.
Spora 7 ay önce başladığını dile getiren Demirel, Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Hedefim çok çalışarak önce Avrupa birinciliği daha sonra dünya şampiyonu olmak ve olimpiyatlara katılmak. Bunun için çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise kurum bünyesinde farklı branşlarda başarılı sporcuların bulunduğunu söyledi.
Sporcuların ülkenin yanı sıra Balkanlarda ve Avrupa'da dereceler elde ettiğini ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:
"Özellikle atletizmde Muş ilimiz çok başarılı atletler yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor. En son Bursa'da düzenlenen 16 kızlar salon atletizm Türkiye yarışmasında 3 bin metre yürüyüşte teknik branşta sporcumuz Bilge Demirel Türkiye üçüncüsü oldu. Ancak daha sonra 58 ilde 346 sporcunun katıldığı Türkiye Yürüyüş Şampiyonasında 3 bin metrede Türkiye şampiyonu olmuştur. Sporcumuz şu anda 20 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyor."
Takım antrenörü Süreyya Karataş, il müdürlüğünün desteğiyle okullarda yetenekli sporcuları seçerken Demirel'i keşfettiklerini bildirerek, "İki hafta arayla İstanbul'da gerçekleştirilen 18 yaş arası yürüyüşünde kendisinden 2 yaş büyük sporcularla Türkiye şampiyonasına katılarak Türkiye birincisi oldu. Tabi ki hedeflerimiz büyük, daha yolun başındayız. 20 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyoruz. Orada da hedefimiz birinciliği elde ederek Avrupa şampiyonasına katılmak."
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