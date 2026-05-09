Müslüman Azınlıklar Sempozyumu Yapıldı

09.05.2026 18:47
Darıca'da düzenlenen sempozyumda ABD'deki Müslüman azınlıkların sorunları ele alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu'nda" ABD'de yaşayan Müslüman azınlıkların sorunları ele alındı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ev sahipliğinde, ABD'de yaşayan Müslüman toplumların temsilcilerinin katıldığı sempozyum, Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde "Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar" temasıyla gerçekleştirildi.

ABD merkezli George Mason Üniversitesi Din Araştırmaları Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Selim Tekelioğlu, sempozyumda "Kuzey Amerika'da Müslüman Toplulukların Dini Teşkilatları" başlığıyla konuşma yaptı.

Ülkede 4 milyonu aşkın Müslüman yaşadığının tahmin edildiğini kaydeden Tekelioğlu, Müslüman göçmenler üzerine yapılan etnik ve istatistiki araştırmaların, 11 Eylül saldırıları sonrası giderek arttığını belirtti.

ABD genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun, hukuki hizmet, insani yardım, siyasi ve medya söylemlerini etkileme dahil çeşitli alanlarda "toplumsal bir hafıza" oluşturmaya çabaladığını kaydeden Tekelioğlu şunları söyledi:

"Son dönemde ABD'de Müslümanlar, daha çok ne ölçüde Amerikalı Müslüman kimliklerini koruyabilecekleri ve genç nesillerin bu kimliği ne kadar sürdürebileceği sorularına yanıt arıyor. Müslüman göçmenler, 'devamlı eve döneceğinizi söylüyorsunuz, kabul edin ki burası sizin eviniz' propagandasıyla karşı karşıya kalıyor"

Liderlere "yakın takip"

Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) konusunda ABD merkezli kuruluşların büyük bir ekonomiye sahip olduğunu ve bu alanda "küresel dinamikleri etkilemeye çabaladıklarını" bildiren Tekelioğlu, lider düzeydeki isimlere yönelik "yakın takip" faaliyetleriyle karşılaşabildiklerini vurguladı.

Tekelioğlu, buna örnek olarak ABD'de sivil haklar mücadelesiyle ırkçılığa karşı sembol isimlerden biri haline gelen Müslüman aktivist Malcolm X'in hayatını gösterdi.

Prof. Dr. Tekelioğlu, FBI ajanlarının Malcolm X'i çok yakından izlediğini ve bu takibe ilişkin kayıtların FBI arşivlerinde kamuya açık şekilde görülebildiğini belirtti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
