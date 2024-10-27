Müslüman Liderlerden Trump\'a Destek

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- ABD'de bazı Müslüman liderler Trump'a desteklerini açıkladı

İmam Alzuhairi: "Biz Trump'ın yanındayız, çünkü o savaş değil barış vaat ediyor"

MİCHİGAN - ABD Başkan adayı Donald Trump, Michigan eyaletindeki kampanya mitinginde ağırladığı bazı Müslüman toplulukların liderlerinden destek görürken, onlar arasında yer alan İmam Belal Alzuhairi, "Başkan Trump'ın yanındayız, çünkü o savaş değil barış vaat ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de kıyasıya devam eden seçim kampanyaları çerçevesinde Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump toplumun her kesiminden oy almak için sıkı bir yarış içinde faaliyetlerini sürdürüyor. Trump, Michigan eyaletinde dün gerçekleştirdiği kampanya mitinginde bazı Müslüman toplulukların liderlerini ağırladı. Müslüman liderler ve imamlar miting kürsüsünde Trump'a desteklerini açıklarken, kalabalığa seslenen İmam Belal Alzuhairi, "Biz Müslümanlar olarak Başkan Trump'ın yanındayız çünkü o savaş değil barış vaat ediyor. Donald Trump'ı destekliyoruz, çünkü Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme sözü verdi" şeklinde konuştu.

Tüm dünyada akan kanın durması gerektiğini vurgulayan Alzuhairi, "Bence bu adam bunu gerçekleştirebilir. Ben şahsen Allah'ın onun hayatını bir sebepten ötürü 2 kez kurtardığına inanıyorum. Bu sebep de başkalarının hayatını kurtarmak" ifadelerini kullandı.

Alzuhairi, "Herkes için barış ve adalet çerçevesinde ABD'yi yeniden büyük yapmak için Donald Trump'ı destekliyoruz" diye konuştu.

Trump ise kalabalığa, "Bu son derece saygın liderlerin desteğini kabul etmekten büyük heyecan duyuyorum" dedi.