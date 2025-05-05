Müslüman Ülkeler Zirvesi Simülasyonu Düzenlendi - Son Dakika
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Müslüman Ülkeler Zirvesi Simülasyonu Düzenlendi

Müslüman Ülkeler Zirvesi Simülasyonu Düzenlendi

MÜSDAV, dijitalleşme ve yapay zeka temasıyla gençlere liderlik ve müzakere becerileri kazandırdı.

05.05.2025 16:25
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Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından "Müslüman Ülke ve Topluluklar Zirve Konferansı Simülasyonu" düzenledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Konferans Salonu'nda, 2-4 Mayıs tarihlerindeki etkinlik, dijitalleşme, yapay zeka ve gençlik temaları etrafında şekillendi.

Türkiye'deki 50 farklı üniversiteden öğrencinin katıldığı etkinlikte katılımcılar, çeşitli Müslüman ülke ve toplulukları temsil eden devlet başkanı ve toplum lideri rollerinde dijitalleşme, yapay zeka, dijital diplomasi ve yeni dünya düzeni gibi stratejik konularda çözüm önerileri geliştirdi.

Gençlerin dijital çağda etkili liderler olabilmeleri için fırsatlar sunan ve uluslararası liderlik, temsil, müzakere ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen etkinlikte, İslam dünyasında dijital dönüşümün etik, kültürel ve dini boyutları tartışıldı.

Etkinlikte, D8 Genel Sekreter Yardımcısı Punjul Nugraha, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ve MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Haydar Bekiroğlu konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyanet Akademisi Başkanı Kaan, dijital çağın bilgi toplumları tarafından şekillendirildiğini belirterek, "Müslümanlar her zaman bilgi toplumu olma gayesi güderler. Dijitalleşme, gençlerin küresel düzeyde daha etkin bir şekilde yer almasını sağlarken, aynı zamanda İslami değerlerin korunması gerektiğini unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Bekiroğlu ise dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkilerini değerlendirerek dijital dünyada ahlaki duruşun ve ümmet bilincinin önemine dikkati çekti.

Dijitalleşmenin sadece bir teknolojik dönüşüm değil, aynı zamanda bir zihniyet inşası olduğuna dikkati çeken Bekiroğlu, bu çağda bilgiye ulaşmanın ötesinde bilgiyi hikmetle kuşanmanın gerektiğini vurguladı.

Bekiroğlu, dijitalleşmenin sunduğu fırsatları doğru kullanmak gerektiğini belirterek, sosyal medyada sanal yalnızlık, kimlik bunalımı ve dijital sömürgecilik gibi tehditlere karşı gençleri uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Müslüman Ülkeler Zirvesi Simülasyonu Düzenlendi - Son Dakika

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