Muşspor, Galibiyeti Özel Çocuklarla Kutladı - Son Dakika
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Muşspor, Galibiyeti Özel Çocuklarla Kutladı

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Muşspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel çocuklarla bir araya gelerek galibiyetlerini kutladı.

04.12.2024 16:00
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Muşspor Kulübü galibiyetini özel çocuklarla kutladı

Muşspor Kulübü, özel çocuklarla buluşarak 3 Aralık'ı kutladı

MUŞ - Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Iğdır FK'yı 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıkan Muşspor Kulübü, deplasman dönüşü ayağının tozu ile özel çocukları ziyaret ederek galibiyeti onlara armağan etti.

Muşspor Kulübü Yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Takım, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel çocuklarla bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada futbolcular çocuklarla sohbet ederek günlerini kutladı.

Takım oyuncuları, elleri boş gelmeyerek özel çocuklara kendi formalarını hediye edip onları mutlu etti. Bu anlamlı hediyeler ise özel çocukların yüzlerinde görülmeye değer bir gülümseme bıraktı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu galibiyeti özel çocuklara armağan etiklerini söyleyen Muşspor Teknik Direktör Fatih Çardak, "Öncelikle dünkü galibiyetten ötürü tüm takımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadele verdik. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu'na geldik, bir nebze de olsa onların bu gününe ortak olmak istedik. Tabi ki bu küçük kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın da Muşspor sevdalısı olmaları adına onlara küçük hediyeler verdik. Bilindiği gibi dünyada herkes bir engelli adayı. Biz sağlıklı bireyler olarak engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sürekli onların yanında olmamız lazım, bu farkındalığı bütün topluma kazandırmamız gerekiyor. Bizde bu vesileyle Muşspor ailesi olarak her daim onların yanında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz. Bugün de onlarla beraber olmayı istedik. Çocuklarda bu ziyaretten dolayı çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

Günün hem takım hem de öğrenciler için unutulmaz bir gün olduğunu söyleyen Takım Kaptanı Efe Karaoğlu ise "Dün güzel bir galibiyet aldık. Hem takımımız adına hem de şehrimiz adına güzel bir galibiyetle döndük. İnşallah devamı gelir. Gerçekten bizim için de küçük kardeşlerimiz için de güzel ve özel bir gündür. Böyle sosyal sorumluluk projeleri hayatımızın her alanında her zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Bizde Muşspor olarak böyle projelerin her zaman içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kardeşlerimizi bir nebze de olsa mutlu ettiysek ne mutlu bize. İnşallah sürekli böyle projelerde ve farklı projelerde karşınızda oluruz" dedi.

Kaynak: İHA

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