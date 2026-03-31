Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... CHP Bursa Milletvekili Kayışoğlu: "Bükemedikleri Bilekleri, Kelepçe Takarak Yok Edemeyecekler"

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Gencer KETEN

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Bükemedikleri bilekleri, kelepçe takarak yok edemeyecekler, ortadan kaldıramayacaklar. Biz bütün kararlılığımızla milletin vicdanıyla çalışmalarımızı, mücadelemizi, millete hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından partililer, belediye binası önünde toplandı.

Burada konuşan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bozbey'e yönelik operasyonun, siyasi bir operasyon olduğunu, halkın bu gerçeği bildiğini söyledi.

Kayışoğlu, soruşturmanın gizli olduğunu ancak avukatlar aracılığıyla aldıkları bilgiye göre, Bozbey'in Nilifer Belediyesi Başkanı olduğu dönemle suçlandığını belirterek, "Zaten belediye başkanımız hakkında o dönemle ilgili sürekli yapılan şikayetler oluyordu. O dönemle ilgili yapılan işlemlerin aradan geçen bunca zamana karşın bugün gündeme getirilmesi, bugün bir şafak operasyonuyla başkanımızın akrabalarının, eşinin, kızının sabahın köründe gelinip evinde arama yapılarak gözaltına alınması açıkça yargının siyasallaştığının bir göstergesidir" diye konuştu.

Bozbey'in 1999 yılından 2019 yılına kadar 20 yıl Nilüfer Belediyesi Başkanı olduğunu, bu dönemdeki hizmetleriyle Bursalıların takdirini kazandığını söyleyen Kayışoğlu, "7 yıldır Nilüfer Belediyesi'nde hiçbir işlem yapmamış, yani 10 yıl geçmiş belki ileri sürülen iddialarla ilgili. Bugüne kadar bir suç unsuru yoktu da herhangi bir şekilde böyle bir operasyon yapılmasını gerektiren, sabahın köründe gözaltına alınmasını gerektiren bir durum yoktu da bugün mü gündeme geldi? Ne yapacak? Bugüne kadar delilleri karartmamış bir insan delilleri mi karartacak? ya da bir şey mi gizleyecek? Bugüne kadar göğsünü gere gere milletin içinde her gün dolaşan, millete hizmet eden, hiç görevde değilken de Bursa'da yaşayan, Bursa'da yine çalışmaya devam eden, milletle iç içe olan Mustafa Bozbey, bugün ne değişti de birden sabahın kör şafağında bir operasyonla gözaltına alınıyor?" ifadelerini kullandı.

"Bursalıları bu iradeye sahip çıkmaya çağırıyorum"

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, operasyonun asıl nedeninin, CHP'nin birinci parti haline gelmesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün seçim yapılsa Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır. Bütün bu operasyonların, Esenyurt'ta başlayan ve cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğimiz Ekrem İmamoğlu'yla devam eden, diğer bütün belediye başkanlarımıza karşı yapılan operasyonların tek bir amacı vardır: Cumhuriyet Halk Partisi'ni itibarsızlaştırmaya çalışmak, ki bu, milletin vicdanında karşılık bulmamıştır ve bulmayacaktır. İktidarın değişmesinin önünde hiçbir engel duramaz. Bükemedikleri bilekleri, kelepçe takarak yok edemeyecekler, ortadan kaldıramayacaklar. Biz bütün kararlılığımızla milletin vicdanıyla çalışmalarımızı, mücadelemizi, millete hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz. Seçim istiyoruz. Eğer ki kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sandığı koysunlar, milletimiz kararı versin. Bu operasyonlar siyasi mi değil mi, o zaman kendileri de görürler."

Bu operasyonlar, demokrasiye operasyondur. Bu operasyonlar, milletin seçme ve seçilme hakkına operasyondur. Bugün biz irademize sahip çıkmazsak yarın hangi parti olursa olsun, karşı karşıya kalacağı bu operasyonlar aslında bir kişinin kendi koltuğunu korumak için, kendi iradesini hakim kılmak için, bütün muhalefete, güçlü olan, karşısında yenebilecek olan bütün muhalefete, her türlü operasyonu yapma hakkını meşru görmek demektir. Bugün bizim elimizden alınmaya çalışılan şey, seçme hakkımızdır, milli iradedir. O yüzden geleceğimiz söz konusudur. Demokrasimiz, dolayısıyla ekonomimiz, gençlerin geleceği, emeklinin refahı söz konusudur, çocukların okulu söz konusudur. Bunları ayrı düşünmemek lazım. Bütün milletimizi, bütün Bursalıları bu iradeye sahip çıkmaya çağırıyorum. ve ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partilileri yenemeyecektir, geri adım attıramayacaktır. ve ilk seçimde biz zaferi elde ederek, seçimi kazanarak bütün bu hukuksuzluklara son vereceğiz. Milletin iradesine de saygı duymayı herkes sandıkta öğrenecek."