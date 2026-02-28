Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Karacabey'de Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey ilçesinde düzenlediği iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları, Karacabey ilçesinde devam etti. Karacabey Kapalı Pazar Alanı'nda yapılan programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesi Başkan Bozbey, vatandaşların istek ve önerileri dinledi.

Bozbey, Karacabeylilerle kardeşlik sofrasında buluşmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Ramazan ayının bereketini ve huzurunu kent genelinde hissettiklerini belirten Bozbey, kardeşliğin pekiştirildiğini dile getirdi. Ramazan ayının dayanışmanın büyüdüğü, iyiliğin çoğaldığı, kalplerin yumuşadığı bir ay olduğunu ifade eden Bozbey, "Soframızda eşitlik, adalet, paylaşma, birlik ve beraberlik vardır. Ramazan ayı boyunca Bursa'nın dört bir yanında hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Her akşam kardeşlik sofrasını bir ilçede kuruyoruz. 4 sabit iftar noktasında halkımızla buluşuyoruz. İftara yetişemeyenlere iftariyelik ikram ediyoruz. Ramazan ayında her gün ortalama 35 bin vatandaşımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Karacabeylilerin talep ettiği tüm hizmetleri gerçekleştireceğiz"

Bursalıların yanlarında olduklarını ve kenti ortak akılla yönettiklerini vurgulayan Bozbey, ramazan ayında sosyal destekleri artırarak sürdürdüklerini belirtti. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı son dönemde vatandaşın üzerindeki yükleri hafifletmek için tüm olanakları kullandıklarını belirten Bozbey, "Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle Karacabeylileri de gülümsetiyoruz. Karacabey'in altyapıdan üstyapıya tüm sorunlarını biliyoruz. Karacabeylilerin talep ettiği tüm hizmetleri gerçekleştireceğiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku ise ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu iftar programında çok iyi hissettiklerini ifade ederek, destek ve katkılarından dolayı Bozbey'e teşekkür etti.

İftarın ardından Karacabey sokaklarında vatandaşlarla buluşarak esnafa "hayırlı işler" dileyen Bozbey, girdiği bir kahvehanede çay ocağına geçerek çay ikramında bulundu. Bozbey ayrıca, teravih namazının ardından Karacabey Uluabatlı Hasan Camisi'nde vatandaşlara tatlı ikram etti.