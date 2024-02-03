AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: \'14 Mayıs\'ta birinci derslerini aldılar\'

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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Geçen sene 14 Mayıs 2023 tarihinde bu millet bir destan yazdı. Cumhur İttifakı'nın birlikteliğiyle, Cumhur İttifakı'nı oluşturan paydaşların yekvücut hareket etmesiyle bir tarafta 6'lı masa, bir tarafta 16'lı masa, bir tarafta 66'lı masa diye söylenen, terör örgütünün uzantılarıyla gizli kapaklı ittifak yapmaya çalışan, cesaret bulamayanlar 14 Mayıs'ta birinci derslerini aldılar dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri Kayseri Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Elitaş, Çok partili siyasi hayata geçtiğimiz gün 14 Mayıs 1950'ydi. Geçen sene 14 Mayıs 2023 tarihinde bu millet bir destan yazdı. Cumhur İttifakı'nın birlikteliğiyle, Cumhur İttifakı'nı oluşturan paydaşların yekvücut hareket etmesiyle bir tarafta 6'lı masa, bir tarafta 16'lı masa, bir tarafta 66'lı masa diye söylenen, terör örgütünün uzantılarıyla gizli kapaklı ittifak yapmaya çalışan, cesaret bulamayanlar 14 Mayıs'ta birinci derslerini aldılar. Arkasından 28 Mayıs tarihi geldi. İkinci derslerini aldılar ifadelerini kullandı.

'PARTİSİNE BAKMADAN CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERECEĞİZ'

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden birisi olduğunu söyleyen Elitaş, 2 milyon metrekareye yakın bir alan halkımızın ihtiyacına açılmış. Uzun yıllardır zor şartlarda hizmet vermeye çalışan Kayseri Havalimanı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma Bakanımızın yaptığı gayretlerle inşallah bugün saat 23.00'de hizmet vermeye başlayacak. İlk uçağımız akşam hizmete hazır olacak. Mart ayının 20 veya 22'sinde Cumhurbaşkanımızın Kayseri'ye teşrifleriyle birlikte havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Belediyecilik hizmet işidir. Belediye başkanı adayı arkadaşlarımızın hepsinden memnunuz. Bugün 16 ilçenin 5'inde MHP'li arkadaşlarımızın gösterdiği belediye başkanı adaylarıyla gireceğiz. Hep birlikte partisine bakmadan Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz diye konuştu. (DHA)