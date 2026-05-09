Mustafa Fidan Yeniden Başkan Seçildi

09.05.2026 20:09
Diyarbakır OSB seçiminde Mustafa Fidan, 187 oyla başkanlık görevine devam etti.

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) seçiminde mevcut Başkan Mustafa Fidan, 187 oy alarak yeniden başkan seçildi.

OSB yerleşkesindeki konferans salonunda yapılan seçim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Salondakileri beraber selamlayarak konuşmalarına başlayan adaylar mavi liste başkan adayı Mustafa Fidan ile yeşil liste başkan adayı Ali İhsan Özdoğan, konuşmalarında Diyarbakır ekonomisine ilişkin projelerini anlattı.

'HEDEFİMİZ DAHA GÜÇLÜ DİYARBAKIR'

Mavi Liste adayı Mustafa Fidan, görev süresince adil, şeffaf ve sanayicinin yanında olan bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, "Bir şehrin geleceği çalışanların, işçilerin emeği ve yatırımcının cesaretiyle şekillenir. Diyarbakır bugün tam olarak böyle bir eşikte duruyor. 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim şehir, binlerce yıllık ticaret geleneğini çağımıza yorumluyor. ve bu dönüşümün kalbi Diyarbakır OSB'dir. 2022 yılında sizlerin desteğiyle üstlendiğimiz bu sorumluluğu taşırken en çok dikkat ettiğimiz üç temel ilke vardı; adil olmak, şeffaf olmak ve her koşulda sanayicimizin yanında olmak. 4 yıl boyunca çözüm üreten bir yönetim anlayışı ortaya koyduk. OSB'mizin altyapısını yeniledik. Yollarımızı yeniledik. Enerji kapasitesini artırdık. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri eski elektrik altyapısıydı. Rüzgar çıkınca elektrikler gidiyordu. Ama çok şükür bu sıkıntılar da bitiyor. Diyarbakır OSB'mizde 370 fabrikada yaklaşık 23 bin kişi çalışıyor. Hedefimiz daha çok üretim, daha çok yatırım, daha çok istihdam ve daha güçlü Diyarbakır'dır. Bizim en büyük projemiz birlik ve beraberlik olacaktır. Çünkü seçimler gelip geçicidir. Bize baki olan insanlıktır" dedi.

'DİYARBAKIR OSB GELECEĞE HAZIRLANMALI'

Yeşil Liste Başkan Adayı Ali İhsan Özdoğan ise Diyarbakır OSB'nin yalnızca bugünü yöneten değil, geleceği planlayan bir yapıya dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Organize Sanayi Bölgeleri sadece yol yapan, arsa veren, elektrik dağıtan yapılar değildir. Bugünün güçlü OSB'leri; sanayicisinin maliyetini düşüren, ihracatını büyüten, yeni yatırım getiren ve üyelerine finansman sağlayan merkezlere dönüşmektedir. Diyarbakır OSB yalnızca bugünü yöneten değil, yarını hazırlayan bir yapı haline gelsin istiyoruz. Komisyon modeliyle sürekli çalışan, üreten ve sorun çözen bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından yapılan seçimde mavi liste başkan adayı Mustafa Fidan 187 oy alırken, yeşil liste başkan adayı Ali İhsan Özdoğan ise 156 oy aldı. Toplam 344 oyun kullanıldığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı.

Kaynak: DHA

