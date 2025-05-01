Mustafa Sarıgül: '1 Mayıs'ı gerçek anlamda kutlayabilmemiz için adaletli bir düzen kurulmalı'

(ANKARA) – CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'da 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. "İşçilerimiz bu bayramı, hakları alınmış, emekleri hiçe sayılmış olarak kutluyorlar" diyen Sarıgül, "1 Mayıs'ı gerçek anlamda kutlayabilmemiz için ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen kurmamız lazım" ifadesini kullandı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan eski terminal alanındaki 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. CHP il yönetimi ve partililerle, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile buluşarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen Sarıgül, 1 Mayıs'ın anlam ve önemine uygun kutlanamadığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "İşçilerimiz bu bayramı, hakları alınmış, emekleri hiçe sayılmış olarak kutluyorlar" dedi.

1 Mayıs'ı gerçek anlamda kutlanabilmesi için asgari ücretin açlık sınırının altında olmaması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ı gerçek anlamda kutlayabilmemiz için en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmaması lazım. 1 Mayıs'ı gerçek anlamda kutlayabilmemiz için atanamayan öğretmen diye bir kavramın ortadan kalkması lazım. 1 Mayıs'ı gerçek anlamda kutlayabilmemiz için belediyelerdeki ve kamudaki taşeron işçilere kadro verilmesi lazım. 1 Mayıs'ı gerçek anlamda kutlayabilmemiz için staj ve çıraklıkta geçen sürelerin emeklilik hizmetine sayılması lazım. 1 Mayıs'ı gerçek anlamda kutlayabilmemiz için ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen kurmamız lazım."

"CHP, üretimden ve hakça paylaşımdan yana"

CHP'nin üretimden ve hakça paylaşımdan yana olanların partisi olduğunu söyleyen Sarıgül, işçinin daha iyi bir ücrete ve insanca bir yaşama sahip olabilmesi için mücadele verdiklerini belirtti.