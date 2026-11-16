Mustafa Sarıgül'ün oğlu tutuklu Ömer Sarıgül, ek ifade için adliyeye getirildi

Mustafa Sarıgül'ün oğlu tutuklu Ömer Sarıgül, ek ifade için adliyeye getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' soruşturmasında ek ifade vermek için tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma sürüyor.
İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ek ifade vermek için adliyeye getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün oğlu tutuklu Ömer Sarıgül ek ifade vermek üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Kaynak: DHA
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