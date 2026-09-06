Mut'ta çiftçiler geleneksel yöntemlerle üzümden pekmez hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mut'ta çiftçiler geleneksel yöntemlerle üzümden pekmez hazırlıyor

Mut\'ta çiftçiler geleneksel yöntemlerle üzümden pekmez hazırlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi'nde çiftçiler, hasat ettikleri üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürüyor. Yaklaşık 20 yıldır pekmez üreten Havva Örs, iyi pekmezin sırrının üzümün ve ustanın kalitesinde olduğunu, kıvamın doğru ayarlanması gerektiğini söyledi.

Mersin'in Mut ilçesinde üzümlerini hasat eden çiftçiler, geleneksel yöntemle pekmez hazırlıyor.

İlçeye bağlı yaklaşık 800 rakımlı Alaçam Mahallesi'nde üreticiler, bağ bozumunun ardından üzümlerini "şıhrana" adı verilen pişirim alanında topluyor.

Yıkanan üzümler ezildikten sonra ekşiliğinin giderilmesi ve kıvamının ayarlanması için "beyaz pekmez toprağı" ile buluşturuluyor.

Üzüm suyunun odun ateşindeki kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen pekmez, yöre halkı tarafından tüketiliyor.

Mahalle sakinlerinden Havva Örs, AA muhabirine, iyi pekmez yapmanın tecrübe gerektirdiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır pekmez ürettiğini dile getiren Örs, "İyi bir pekmezin sırrı önce üzümün sonra kaynatan ustanın iyi olmasıdır. Kıvamının doğru verilmesi gerekiyor." dedi.

Örs, üzümlerin uzun süre kaynatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Üzümler pekmez olmaya yaklaştığında farklı şekilde kaynamaya başlar. Birkaç damla pekmezi toprağın üzerine damlatırız. Toprak pekmezi emmez ve pekmez kendisini toparlarsa 'Tamam, bu pekmez oldu' deriz. Sonra tavayı indirip pişirmesine son veririz. Köylüler sırayla pekmezini kaynatıyor. Bazen bir ay boyunca gece gündüz şıhrana söndürülmeden arka arkaya pekmez kaynatılıyor."

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Alaçam, Mut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mut'ta çiftçiler geleneksel yöntemlerle üzümden pekmez hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

15:12
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
14:23
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
13:49
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
13:33
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 15:30:06. #7.13#
SON DAKİKA: Mut'ta çiftçiler geleneksel yöntemlerle üzümden pekmez hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement