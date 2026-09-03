Muz serasındaki su kuyusuna düşen kedi, İHH ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir muz serasındaki 10 metre derinlikteki su kuyusunda yaklaşık 4 gündür mahsur kalan kedi, İHH Arama Kurtarma ekibince kurtarıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkaran ekipler, onu sahibine teslim etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir muz serasındaki su kuyusunda mahsur kalan kedi, İHH'nın Alanya birimi tarafından kurtarıldı.
Okurcalar Mahallesi'ndeki bir muz serasında bulunan 10 metre derinlikteki su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden sahibi, durumu İHH Arama Kurtarma Alanya ekibine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekibi, yaklaşık 4 gündür kuyuda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kedi, halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Ekipler, kediyi sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
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