Muzaffer Yıldırım'a Kayyım Atandı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında, Yıldırım ile ilişkili 6 şirkete TMSF'nin kayyım olarak atandığını kamuoyuna duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, iş insanı ve Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 adet şirkete ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. "