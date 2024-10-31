Müziğin Gücü: Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Müziğin Gücü: Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Destek

Müziğin Gücü: Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Destek

Kayseri'de gönüllü üniversite öğrencileri, kanser tedavisi gören çocuklara müzikle moral veriyor.

31.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de hayırseverler ile Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde yaptırılan hastaneye başvuran çocukların tedavi sürecine gönüllü üniversite öğrencileri müzikle destek veriyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinden gönüllü 4 öğrenci, ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastası çocuklarla sık sık bir araya geliyor.

Öğrenciler, düzenledikleri etkinliklerin yanı sıra müzik dersleriyle lösemi hastası çocuklara psikolojik destek vererek moral aşılıyor.

Gönüllü öğrenciler, keman, gitar ve piyano eğitimi verdikleri çocukların, müziğe olan yeteneklerini de geliştirmeyi amaçlıyor.

KANKA Derneği Başkanı ve ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, AA muhabirine, üniversite öğrencilerinin kanser hastası çocuklar için çalıştıklarını söyledi.

Kanser hastalığının tedavisinin uzun sürebildiğini ve onları bu süreçte mutlu etmenin önemli olduğunu vurgulayan Karakürkçü, "Tedavide hastanın morali ne kadar iyiyse tedavi süreci de o kadar iyi gidiyor. O yüzden hastalarımızı devamlı motive etmeye çalışıyoruz. Şu anda öğrencilerimizin yaptıkları da bu. Yani hastalarımız ne kadar motive olursa, bu işi yeneceklerine, kendilerine ne kadar inanırlarsa, moralleri ne kadar iyi olursa sonuçlar da o kadar iyi oluyor." diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerden Coşkun Bayram, sosyal sorumluluk projesi dersi ile hastanede tedavi gören çocukların yanında yer aldıklarını belirtti.

Çocukların müzik dersiyle keyifli ve kaliteli vakit geçirmesini amaçladıklarını dile getiren Bayram, okulu tamamlayana kadar bu eğitimlere devam edeceklerini kaydetti.

"İnsan olarak hepimiz duyarlı olmalıyız"

Bayram, çocukların yüzlerinin gülmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatarak, "Hem çocuklarımız hem aileler hem de bu eğitimi veren kişi çok ciddi keyif alıyor. Çok da huzurluyuz. İnsan olarak hepimiz duyarlı olmalıyız ama sanatçıların ve eğitimcilerin daha duyarlı olması lazım." dedi.

Öğrencilerden Burcu Kevser Tuğrul ise hastanede keman öğrettiği çocuklardan Ecrin ile çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Ecrin'in çok özel ve yetenekli bir çocuk olduğunu anlatan Tuğrul, çocuklarla "kanka" gibi olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Erciyes, kayseri, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müziğin Gücü: Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Müziğin Gücü: Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.