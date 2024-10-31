Müziğin Gücü: Kanserle Mücadele Eden Çocuklara Destek

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Kayseri'de hayırseverler ile Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde yaptırılan hastaneye başvuran çocukların tedavi sürecine gönüllü üniversite öğrencileri müzikle destek veriyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinden gönüllü 4 öğrenci, ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde tedavi gören kanser hastası çocuklarla sık sık bir araya geliyor.

Öğrenciler, düzenledikleri etkinliklerin yanı sıra müzik dersleriyle lösemi hastası çocuklara psikolojik destek vererek moral aşılıyor.

Gönüllü öğrenciler, keman, gitar ve piyano eğitimi verdikleri çocukların, müziğe olan yeteneklerini de geliştirmeyi amaçlıyor.

KANKA Derneği Başkanı ve ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, AA muhabirine, üniversite öğrencilerinin kanser hastası çocuklar için çalıştıklarını söyledi.

Kanser hastalığının tedavisinin uzun sürebildiğini ve onları bu süreçte mutlu etmenin önemli olduğunu vurgulayan Karakürkçü, "Tedavide hastanın morali ne kadar iyiyse tedavi süreci de o kadar iyi gidiyor. O yüzden hastalarımızı devamlı motive etmeye çalışıyoruz. Şu anda öğrencilerimizin yaptıkları da bu. Yani hastalarımız ne kadar motive olursa, bu işi yeneceklerine, kendilerine ne kadar inanırlarsa, moralleri ne kadar iyi olursa sonuçlar da o kadar iyi oluyor." diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerden Coşkun Bayram, sosyal sorumluluk projesi dersi ile hastanede tedavi gören çocukların yanında yer aldıklarını belirtti.

Çocukların müzik dersiyle keyifli ve kaliteli vakit geçirmesini amaçladıklarını dile getiren Bayram, okulu tamamlayana kadar bu eğitimlere devam edeceklerini kaydetti.

"İnsan olarak hepimiz duyarlı olmalıyız"

Bayram, çocukların yüzlerinin gülmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatarak, "Hem çocuklarımız hem aileler hem de bu eğitimi veren kişi çok ciddi keyif alıyor. Çok da huzurluyuz. İnsan olarak hepimiz duyarlı olmalıyız ama sanatçıların ve eğitimcilerin daha duyarlı olması lazım." dedi.

Öğrencilerden Burcu Kevser Tuğrul ise hastanede keman öğrettiği çocuklardan Ecrin ile çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Ecrin'in çok özel ve yetenekli bir çocuk olduğunu anlatan Tuğrul, çocuklarla "kanka" gibi olduklarını da sözlerine ekledi.