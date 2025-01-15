Müzik ile Filistin'e Destek - Son Dakika
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Müzik ile Filistin'e Destek

Samsun'dan Murat Bulut, Gazze'ye destek için şarkı besteledi. Vicdanı gereği bu adımı attı.

15.01.2025 11:49
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan Murat Bulut, evinin bir bölümünde kurduğu mini stüdyoda, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazze'de yaşayanlara destek vermek için bestelediği şarkıyı seslendirdi.

Arımköseli Mahallesi'nde bahçe işlerinden kalan zamanlarda evinin bir bölümünde oluşturduğu stüdyoda şarkı besteleyip seslendiren 47 yaşındaki Bulut, çeşitli şarkı yarışmalarına da katıldı.

Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 2 yıl önce mezun olan Bulut, AA muhabirine, 24 yıldır müzikle uğraştığını söyledi.

Bugüne kadar birçok konuda şarkı bestelediğini belirten Bulut, "Aşk konularıyla başladık, sonra hırsıza, kahverengi kokarcaya şarkı yazdım. Bozulan bilgisayarıma şarkı yazdım. Son dönemde de Filistin'le ilgili bir şarkı yazmaya karar verdim. Sosyal medyada zor durumda olan insanları gördüm. Bu beni derinden etkiledi." dedi.

Gazze'de insanların tüm dünyadan yardım istediğini ancak yeterli karşılığı bulamadığına dikkati çeken Bulut, şöyle devam etti:

"Bir çocuk gördüm, elinde poşet vardı. 'Herhalde un var poşette.' dedim. Meğerse ölen yakınının küllerini taşıyormuş. Türkiye'de bu konuda birçok kişi sessizliğe bürünmüş vaziyette maalesef. Sanatçılar, özellikle kanaat önderi dediğimiz insanlar sessiz. Bir iki istisna haricinde ödül törenlerinde, özel gecelerde veya programlarda bu konudan hiç bahsedilmiyor. Ben de 'Bu konuda bir şarkı yazayım.' dedim. Şarkı, susanlara laf söylüyor. Zalime seslenen bir yapısı var. Korkanlardan bahsediyor, 'Aç kalırız.' düşüncesiyle boykot konusunda çekingen davrananlar var, onlara sitemde bulunuyor."

"Vicdanen rahatsız hissettim kendimi"

Bulut, Filistin'le ilgili şarkı yazma konusunda kendisini sorumlu hissettiği için bunu yazdığını dile getirerek, "Vicdanen rahatsız hissettim kendimi. 'Her konuda şarkı yazıyorsun, neden bu konuda sessizsin?' dedim kendi kendime. Bilindik sanatçıların Filistin'le ilgili şarkı yapmasını beklerdim. Onlardan böyle bir adım gelmedi. Yıllardan beri devam eden zulüm var ortada. 'Kendi çabalarımla bunu yapabilirim.' dedim ve yaptım." diye konuştu.

Bu konunun çözüm bulunana kadar gündemde tutulması gerektiğine inandığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Çünkü birileri gündemde tutulmaması için çaba harcıyor. Bazı şarkıcıların konserlerinde giydiği kıyafetler, Filistin'de can çekişen insanlardan daha fazla konuşuluyor. Herkes yaptığıyla, yapmadığıyla hesabını bir şekilde verecek. Elinizden geleni yapın, görmezlikten gelmeyin, başınızı kuma gömmeyin, acı çeken insanlar var. Söylenecek söz bulamıyorum. İnsanlığın görüp görebileceği en modern silahlar, elinde silah olmayan masum insanlara karşı kullanılıyor. Dünya, buna karşı sessiz."

Bulut'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı şarkının sözleri şöyle:

"Karanlık sokaklarda

Yürüyor inancıyla

İçimde derin bir yara

Kanıyor Filistin, Filistin

Yeter artık bitsin bu zulüm

Zalime de bir gün gelecek ölüm

Susana da bir gün gelecek ölüm

Korkana da gelecek bir gün ölüm."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Müzik ile Filistin'e Destek - Son Dakika

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