Müzik ve Bilim: Prof. Dr. Halil Tekiner\'in İkili Tutkusu

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Kayseri'de 5 yaşında piyano çalmaya başlayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Tekiner, zaman zaman üniversitedeki odasında bulunan piyanosunun başına geçerek bilimsel çalışmalarına müzikle mola veriyor.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı da olan 42 yaşındaki Tekiner'in piyano bestelerinden oluşan 4 albümü dijital uygulamalar üzerinden dinleyiciyle buluşuyor.

Anne ve babası eczacı olan, kendisi de bu alanı seçen Tekiner, öğrencilikten bu yana en büyük tutkusu olarak adlandırdığı müzik yolculuğunu evindeki enstrümanlarının yanı sıra üniversitedeki piyanosuyla sürdürüyor.

Tekiner, AA muhabirine, henüz 5 yaşındayken evlerindeki piyanoyla müzikle tanıştığını ve bu alanda eğitim aldığını söyledi.

Annesinin de müzikle ilgilendiğini belirten Tekiner, "Evde iyi müzikler dinleyerek büyüdüm. Annem İstanbul Devlet Türk Müziği Korosu'nun koristi olmuş, eczacılık fakültesinde okuduğu yıllarda. Bu sayede Türk müziğini duyarak büyüdüm, piyano sayesinde de Batı müziğini tanıma fırsatı buldum. Bu iki farklı müziği küçük yaşlarda eş zamanlı olarak duymak beni çok besledi diye düşünüyorum." dedi.

Piyanonun yanı sıra tanbur, klasik kemençe ve keman gibi enstrümanlar da çaldığını, besteciliğe çok ilgi duyduğunu anlatan Tekiner, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Azerbaycan'dan gelen akademisyenlerle bestecilik üzerine çalıştığını, armoni eğitimleri aldığını kaydetti.

İlk albümünün 2000 yılında üniversite birinci sınıfta okurken çıktığını dile getiren Tekiner, şöyle konuştu:

"Profesyonel olarak müzisyen değilim, müziği çok seviyorum, müzik beni dinlendiriyor. Akademide yapamadığım şeyleri, müzikle yapabiliyormuşum hissini duyuyorum, yani birbirini tamamlıyor. Akademik çalışmalarım beni yorduğunda, makale yazarken içinden çıkmakta güçlük çektiğim anlarda, zihnimi berraklaştırmak rahatlatmak için hemen piyanonun başına oturuyorum. Bu bazen gece geç saatlerde kulaklıkla bazen kimse yokken sesi açarak yüksek sesle oluyor. Şöyle bir yarım saat, bir saat müzikle vakit geçirdikten sonra rahatlıyorum, zihnim daha iyi bir noktaya ulaşıyor, çözmekte zorlandığım konuları daha rahat çözebilir hale geliyorum. O yüzden odamda bir piyano var. Bu mesleğimin de bir parçasına dönüşüyor, çalışmalarım nerede sıkıştıysa piyanoyla o yoğunluğu aşıyorum ve tekrar çalışmalarıma devam ediyorum."

Piyanoya zaman zaman öğrenciler de eşlik ediyor

Tekiner, piyanonun sesini çok açmasa da duyan öğrencilerin odasına geldiğini, sesi güzel olanların bazen kendisine eşlik ettiğini anlattı.

Beste çalışmalarına değinen Tekiner, "Beste bir heyecanla ortaya çıkıyor, önce o bestenin özünü oluşturan bir motif ve melodi yakalamak benim için önemli oluyor. Ana motifi yakaladıktan sonra onun çoğalması, gelişmesi çok kolay oluyor. Seyahat esnasında olabilir, araçta olabilir hemen sesimi kaydederim ve işlerim." ifadelerini kullandı.

"Zirve benim için müziğin keyfini sürmek"

Eczacılık tarihi profesörü olduğunu ve bu nedenle bir akademisyen olarak içinde yaşadığı ülkenin, içine doğduğu kültürün uluslararası alanda tanıtımında kendini sorumlu gördüğünü dile getiren Tekiner, içinde Türkiye geçen, eczacılık geçen operalar üzerine çalıştığını aktardı.

Bu alandaki çalışmalarına örnek veren Tekiner, "Fransız Milli Kütüphanesi'nde bir opera keşfettim, 1803 yılında yayınlanan 'Türk Hekim' operası. Bu operanın içeriğini ve eczacılık tarihi açısından taşıdığı önemi Belgrad'da düzenlenen Uluslararası Eczacılık Tarihi Kongresi'nde sundum." diye konuştu.

Müziği bir amaç uğruna değil de aldığı haz nedeniyle sevdiğini vurgulayan Tekiner, "Bugün içimden geçen bir ezgiyi çalmak benim için en büyük güzellik. Zirve benim için müziğin keyfini sürmek." dedi.