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Müzikle Hayata Tutunan Doruk

Müzikle Hayata Tutunan Doruk

Serebral palsi hastası Doruk Çetin, bateri ile sosyal ve fiziksel olarak gelişim gösterdi.

28.10.2024 12:19
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ANKARA'da doğuştan serebral palsi (SP) hastası Doruk Çetin (26), müzikle hayata tutunuyor. Kısıtlı hareketlerine rağmen birçok eseri bateri ile çalabilen Çetin, ilerleyen yıllarda arkadaşlarıyla rock grubu kurup, albüm çıkarmak istiyor.

Yenimahalle ilçesinde SP hastalığı ile 26 yıldır mücadele eden, konuşmakta ve yürümekte zorlanan Doruk Çetin, babasının desteği ile 4 yıl önce bateri kursuna başladı. Çetin, kursa devam ederken hem fiziki hem de psikolojik olarak gelişim gösterdi. Bateri çalmaya başladıktan sonra duruş bozukluğunu yenen Çetin, hayalinin rock gurubu kurup, konser vermek olduğunu söyledi. Doruk Çetin, "Bateri çalmaya başladığımdan bu yana hayatım sosyalleşme anlamında, olumlu olarak değişti. Hayatımda örnek aldığım ve en çok sevdiğim isim Amerikalı rap sanatçısı Eminem. İleride onun gibi şarkılar yapmak ve albüm çıkartmak istiyorum. Bateri çaldığımda dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Odam ve beterim olsun benim için yeter. Benim gibi serebral palsi ile mücadele eden arkadaşlarım pes etmesin. Bir sanat dalıyla veya sporla uğraşsınlar. Aynı zamanda izcilik ve bocce spor dalı ile de ilgileniyorum. Sosyal faaliyetlerin serabral palsi ile mücadelemde önemli katkıları oluyor" diye konuştu.

'HEM SOSYAL HEM FİZİKSEL OLARAK DEĞİŞTİ'

Doruk Çetin'in babası Tolga Çetin, ailelerin çocuklarının yeteneklerine ve isteklerine önem vermeleri gerektiğini belirterek, "26 yıldır onunla birlikte okula, spor kulübüne gittik. Şimdi ise 4 yıldır bateri kursuna gidiyoruz, engelli izcilik yapıyoruz. Bu şekilde hayatımız devam ediyor. Tedaviye erken başlamak bu tip çocuklarda her zaman önem taşıyor. Teşhis ne kadar erken konulursa ailenin ve doktorların sıkı takibi ile birlikte hastalık için daha fazla faydalı oluyor. Doruk çok fazla müzik dinliyordu ve kendi odasında dans ediyordu. En çok da rap dinlemeyi seviyordu. Daha sonra kendi kendine müzikle uğraşmaya, söz yazmaya başladı. Daha sonra araştırırken bateriyi keşfettik ve kursa yazdırdık. Bateriye başladıktan sonra Doruk'ta hem sosyal olarak hem fiziksel olarak değişim oluyor. O farkında değil ama kambur oturuyordu normalde, burada baterinin başına geçtiğinde kendisi bile fark etmeden dik oturmaya başladı. Dikkatini daha çok veriyor" dedi.

Bateri hocası Ali Yavuz ise Doruk Çetin'in çok yetenekli olduğunu söyleyerek, "Doruk beni gerçekten şaşırttı. Davulcu doğmuş ve ben de onu kendimden farklı olarak görmedim. Beni de o konuda aslında kendisi çok iyi motive etti. Bunu kendisine de söylemek istedim. Başarılı bir şekilde çalışıyoruz, inanılmaz ilerlemeler kaydettik. Kendi karakterinde, ruhsal gelişiminde müthiş başarılar aldık. Çocukların hepsi cevherdir, yeter ki biz o cevheri kullanmayı ve onu yönlendirmeyi bilelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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