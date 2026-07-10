Müzikli Akşam Sergisi Cihangir'de - Son Dakika
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Müzikli Akşam Sergisi Cihangir'de

Müzikli Akşam Sergisi Cihangir\'de
10.07.2026 23:11
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Şebnem Uğur Düzgören'in sergisi, müzik ve sanatı bir araya getirerek geçmişi anımsatıyor.

Ressam Şebnem Uğur Düzgören'in hayata geçirdiği ??"Sanatçının Gözünden Geçmişten Günümüze Long Play Art Collection" üst başlıklı "Müzikli Akşam Sergisi", Cihangir'de bulunan Sector İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Kaset ve plakların hakim olduğu bir dönemi plak formundaki tablolarla bugüne taşıyan sergi, müzik ve sanatın ortaklığını yeniden buluşturmayı amaçlıyor.

Şebnem Uğur Düzgören, Şükrü Düzgören, Mike Norman, Oksana Osokina ve Erhan Horozoğlu'nun imzalarını taşıyan tabloların bulunduğu sergide ayrıca Michael Jackson, Amy Winehouse, Jimi Hendrix ve Madonna gibi dünya müziğinin önemli isimleri ve bu isimlerin ikonik albüm kapakları da sergide yer alıyor.

"Yurt dışından getirdiğimiz albüm ve görsel materyalleri, yeniden tasarladık"

Serginin ortaya çıkış hikayesi hakkında bilgi veren Şebnem Uğur Düzgören, AA muhabirine, çalışmanın uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Düzgören, projenin dijitalleşmenin olmadığı zamanların deneyimlerine odaklandığını dile getirerek, "Dijital platformların henüz hayatımızda olmadığı dönemlerde film afişleri elle resmedilir, billboardlar sanatçıların fırçasıyla hazırlanırdı. Biz de bu fikirden yola çıkarak dünya müzik tarihine damga vurmuş müzisyenlerin portrelerini kimi zaman bir afişe, kimi zaman bir duvara, kimi zaman da tuvale taşımaya başladık." dedi.

"Long Play Art Collection"un temelinin 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında başta İstanbul olmak üzere New York, Paris ve Londra'daki eğlence mekanlarında yaptıkları tasarımlarla atıldığını aktaran Düzgören, "2014'te Şevket Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz sergide, eserlerimizin üretim aşamalarını, atölye çalışmalarını, müzik ve video görsellerini de izleyicilerle buluşturarak bir tablonun ortaya çıkış sürecini baştan sona anlatan kapsamlı bir deneyim sunduk." diye konuştu.

Serginin, müzik serüveninin "yeniden bir yorumu" olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Düzgören, şöyle devam etti:

"O yıllarda sanatçıların görsel dünyasına erişim bugünkü kadar kolay değildi. Yurt dışından getirdiğimiz albüm ve görsel materyalleri, kendi yorumumuzla yeniden tasarlayarak özgün bir üretim dili oluşturduk. Büyük ilgi gören bu yaklaşımı bugün Long Play Art Collection çatısı altında, sanatçı dostlarımızın katkılarıyla geliştirerek farklı kuşaklarla buluşturmaya devam ediyoruz."

"İçerik, her yeni sergide değişerek gelişmeye devam edecek"

Düzgören, serginin bir "dönem hikayesi" olarak anlaşılabileceğini söyleyerek, "Bu sergi, o yılların ne kadar kıymetli, üretken ve unutulmaz anılarla dolu olduğunu hatırlatıyor. Kasetlerin ve plakların hayatımızın merkezinde olduğu dönemler, unutulmaz şarkıların, efsane sanatçıların ve samimi dostlukların en güçlü yaşandığı yıllardı. Pek çoğumuzun gençliğinde ya da yetişkinlik döneminde silinmez izler bırakan o yılları, müzik ve tablolar aracılığıyla yeniden hatırlamak ve hatırlatmak istedik. O sebeple de sergi, bizim gözümüzden yaşadığımız anıları anlatan bir dönem hikayesi." ifadelerini kullandı.

Long Play Art Collection'ın "gezici bir sergi" olarak tasarlandığı bilgisini veren Düzgören, şunları kaydetti:

"1980'li ve 1990'lı yılların atmosferini disko topu, mor ışıklar, projeksiyon gösterileri, pikaplar, plaklar, albüm kapakları ve sanatçı portreleriyle yeniden kuruyoruz. Plakların iç etiketlerinden kapak tasarımlarına kadar her ayrıntı, o dönemin ruhunu bugüne taşıyan önemli bir anlatı unsuru haline geliyor. Sergi, yalnızca eserleri sergilemekle kalmıyor, yanı sıra 1980'li ve 1990'lı yılların unutulmaz sanatçılarını, kostümlerini, müzisyenlerini, danslarını, kliplerini ve konser görüntülerini de yeniden görünür kılarak o dönemin kültürel hafızasını yaşatıyor."

Düzgören, serginin eski kuşaklara nostalji, gençlere ise bu kültürü keşfetme imkanı sunduğunu dile getirerek, "İçerik, her yeni sergide değişerek gelişmeye devam edecek. İlk etapta dünya müzik tarihinden isimlere yer verirken, sonraki sergilerde Türk sanatçıların albüm kapakları, Yeşilçam oyuncuları ve farklı dönemlere ait yeni temalarla izleyicilerin karşısına çıkacağız. Böylece Long Play Art Collection, sürekli yenilenen ve yaşayan bir sanat platformu olarak yolculuğunu sürdürecek." diye konuştu.

Sergi, yarın akşama kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Müzikli Akşam Sergisi Cihangir'de - Son Dakika

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