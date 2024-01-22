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MV Sicilia Yük Gemisinden 7 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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MV Sicilia Yük Gemisinden 7 Kişi Kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan MV Sicilia yük gemisinden 7 kişilik mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu zorlu hava şartlarında gerçekleştirildi.

MV Sicilia Yük Gemisinden 7 Kişi Kurtarıldı
22.01.2024 - 16:45,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde tahliye çalışması başlatılan "MV Sicilia" isimli yük gemisinden 7 kişilik mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MV Sicilia" isimli yük gemisinin Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığını ve karaya sürüklendiği ihbarının alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

"Acil durum" sinyali veren geminin 7 kişilik mürettebatının tahliyesine 09.40'ta başlandığını belirten Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA
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