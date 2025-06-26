Myanmar'da 300 Milyon Dolarlık Uyuşturucu İmha Edildi

Myanmar'da güvenlik güçlerince yaklaşık 300 milyon dolarlık uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

Yerel polis yetkilileri, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"nde narkotik maddelerin imha işlemini gerçekleştirdi.

Ülkenin büyük şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda el konulan, yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki uyuşturucu madde ekiplerce yakılarak imha edildi.

Yalnızca Yangon şehrinde 117 milyon dolarlık uyuşturucunun imha edildiğini belirten yetkililer, bunların arasında uyuşturucu etkili ilaçlar, sentetik uyuşturucular, afyon, eroin ve esrarın yer aldığı bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 1987'de uyuşturucusuz toplum hedefine ulaşmak, uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla aldığı kararla 26 Haziran, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023'te cunta yönetimi altındaki Myanmar'ın, Afganistan'ı geride bırakarak dünyanın en büyük afyon üreticisi olduğunu açıklamıştı.