Myanmar'ın Hindistan sınırında, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) açıklamasına göre, merkez üssü Myanmar'ın Hindistan sınırındaki Mawlaik bölgesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerel saatle 11.26'da yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Hindistan'ın Myanmar sınırına yakın Aizawl şehrinde de hissedildi.
Son Dakika › Güncel › Myanmar'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?