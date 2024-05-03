Myanmar'da askerlik çağındaki erkeklerin çalışma amacıyla yurt dışına çıkışı yasaklandı - Son Dakika
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Myanmar'da askerlik çağındaki erkeklerin çalışma amacıyla yurt dışına çıkışı yasaklandı

Myanmar\'da askerlik çağındaki erkeklerin çalışma amacıyla yurt dışına çıkışı yasaklandı

Myanmar'da askeri yönetim, askerlik çağındaki erkeklerin çalışma amacıyla ülkeden ayrılmalarını yasakladı. Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Nyunt Win, kararın 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdiğini ve askere alınma yaşındaki erkeklerin yurt dışına çıkışlarının yasaklandığını belirtti. Karar, zorunlu askerlik yasasından kaçmak isteyen genç erkeklerin çalışmak gerekçesiyle yurt dışına çıkma girişiminde bulunması nedeniyle alındı.

03.05.2024 00:53
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Myanmar'da askeri yönetimin, askerlik çağındaki erkeklerin çalışma amacıyla ülkeden ayrılmalarını yasakladığı bildirildi.

Radio Free Asia'nın haberine göre, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Nyunt Win, 1 Mayıs Çarşamba günü yürürlüğe giren kararla askere alınma yaşındaki Myanmarlı erkeklerin çalışma amacıyla yurt dışına çıkışlarının yasaklandığını belirtti.

Kararın o tarihten önce alınmış çalışma izni olan kişileri kapsamayacağını ifade eden Nyunt Win, yasağın ne zaman kalkacağının şartlara göre belirleneceğini aktardı.

Nyunt Win, "1 Mayıs'tan itibaren sadece kadınların göçmen işçi olarak çıkmasına izin verebileceğiz." ifadesini kullandı.

Kararın, 10 Şubat'ta duyurulan yeni zorunlu askerlik yasasından kaçmak isteyen çok sayıda genç erkeğin çalışmak gerekçesiyle yurt dışına çıkma girişiminde bulunması nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Ülkede yasayla, yaşları 18 ila 35 olan erkekler ile 18 ila 27 olan kadınların en az 2 yıl askerlik yapması zorunlu hale getirilmişti. Her ay 5 bin kişinin askere alınacağı belirtilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Askeri yönetime karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, askerlerin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar'da askerlik çağındaki erkeklerin çalışma amacıyla yurt dışına çıkışı yasaklandı - Son Dakika

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