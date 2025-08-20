Myanmar'da Demoso Kontrolü Gerçekleşti - Son Dakika
Myanmar'da Demoso Kontrolü Gerçekleşti

20.08.2025 21:23
Myanmar ordusu, Demoso kasabasını etnik gruplardan geri alarak seçim öncesi operasyonlarını artırdı.

Myanmar'da askeri yönetim ordusu, ülkenin doğusundaki Kayah eyaletinde stratejik öneme sahip Demoso kasabasının kontrolünü yaklaşık 2 yılın ardından darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan geri aldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kasım 2023'ten bu yana Karenni Milliyetleri Savunma Gücü (KNDF) kontrolündeki Demoso kasabası, Şubat 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçiren Myanmar ordusu tarafından geri alındı.

Kasabanın geri alınmasına yönelik yapılan ve 16 gün süren operasyonlarda çeşitli silahlar ele geçirildi, güvenlik güçlerinden kayıplar oldu.

Yönetimin ele geçirilmesinin ardından ilk genel seçim 28 Aralık'ta yapılacak. Myanmar ordusu, seçim öncesinde direniş güçlerinin kontrolündeki bölgeleri geri almak için operasyonlarını artırdığını bildirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim, 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.

Kaynak: AA

