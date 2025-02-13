Myanmar'da Zorla Çalıştırılan 261 Yabancı Tayland'a Gönderildi - Son Dakika
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Myanmar'da Zorla Çalıştırılan 261 Yabancı Tayland'a Gönderildi

Myanmar'da telefon dolandırıcılığında zorla çalıştırılan 261 yabancı işçi Tayland'a ulaştı.

13.02.2025 14:47
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Askeri yönetim altındaki Myanmar'da, telefonla dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılan 261 yabancının Tayland'a gönderildiği bildirildi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai, yaptığı açıklamada, Myanmar'ın ülkesiyle sınırı olan Kayin eyaletine bağlı Myawaddy kasabasında telefonla dolandırıcılık faaliyetlerinin yapıldığı bir yerde zorla çalıştırılan yabancı işçilerin Tayland'a gönderildiğini belirtti.

Hükümetin sınıra daha fazla güvenlik gücü konuşlandırdığını vurgulayan Phumtham, "Eğer ülkeleri onları geri almayacaksa biz de onları (Myanmar'dan) kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Phumtham, dolandırıcı gruplardan kurtulanlar için Tayland'da kamp kurulmayacağını söyledi.

Tayland Savunma Bakanlığı da Myanmar'daki silahlı isyancı gruplardan Demokratik Karen Budist Ordusu'nun (DKBA) kontrolünde bulunan bölgede, dolandırıcılık faaliyetlerinde çalıştırılanlardan 261 yabancı işçinin Tayland'a gönderdiğini bildirdi.

Yetkililer, aralarında Bangladeş, Etiyopya, Kenya ve Filipinler vatandaşlarının bulunduğu 261 kişinin, ülkelerinin diplomatik temsilcilikleriyle irtibat kurulduğunu ifade etti.

Gazetenin iki ülke sınırındaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Myanmar'da yaklaşık 10 bini Çin vatandaşı olmak üzere, yabancı ülkelerden 17 bini aşkın kişi dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırılıyor.

İsmine yer verilmeyen bir Etiyopya vatandaşı, Myanmar'da dolandırıcılık için zorla çalıştırıldığı bölgedeki koşullarını Japon Kyodo ajansına anlattı.

Çinli bir grup için 2 yıl zorla çalıştırıldığını aktaran Etiyopya vatandaşı, ülkesindeki insanları telefonla arayarak dolandırmaya zorlandığını söyledi.

Etiyopyalı, para kazanmak için bunu yapmak "zorunda" kaldığını, talimatlara uymadığında ise "elektrik" verilerek kendisine işkence yapıldığını aktardı.

Tayland, sınırın Myanmar tarafındaki bazı bölgelere sağladığı elektriği kesmişti

Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi ve bazı kamu kurumları, ulusal güvenliğin sağlanması ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında, 5 Şubat'ta Myanmar'da sınıra yakın 5 kasabada elektrik, gaz ve internet hizmetinin sonlandırılmasına karar vermişti.

Tayland İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul da bölgeye sağlanan elektrikten elde edilen gelirin yıllık 17,8 milyon dolar olmasına karşın, söz konusu suç eylemlerinin ülkeye günlük 2,3 milyon dolara mal olduğuna dikkati çekerek, elektrik akışının kesilmesi gerektiğini savunmuştu.

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi, sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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