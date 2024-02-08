Myanmar\'daki çatışmalardan kaçan sınır polisi sayısı arttı

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YENİ Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı grup arasında artan çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Myanmarlı sınır polisi ve muhafızı sayısının 340'a yükseldiğini bildirdi.

Mahmud, Hindistan'a yaptığı resmi ziyaretinde, Bangladeş'e geçiş yapanların sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle 340 Myanmarlı sınır polisi ve muhafızın Bangladeş'e sığındığını belirten Mahmud, Myanmar ile bu konu hakkında görüşmelerin sürdüğünü ve Myanmar'ın bu kişileri geri almaya istekli olduğunu ifade etti.

Mahmud, Hindistan Dışişleri Bakanı ile Myanmar'daki durumu görüştü

Bangladeş'e sığınanların durumunu tartışan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Mahmud, görüşmede bu çatışmaların bölgeye etkisini ele almıştı.

Mahmud ve Jaishankar ayrıca Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin Myanmar'a geri gönderilmesi konusunu da istişare etmişti.

Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusunun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmış, Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Arakan Ordusu'nun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.