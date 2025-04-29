Myanmar'daki Depremler Sonrası İnsani Durum Kötü

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Myanmar'daki delegasyon başkanı Nadia Khoury, ülkede bir ay önce meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından büyük insani ihtiyaçların devam ettiğini bildirdi.

Khoury, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"Myanmar depreminden bir ay sonra dahi insani ihtiyaçlar büyük olmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Khoury, kasırga ve muson mevsimlerinin de yaklaşmasının endişe verici olduğunu kaydetti.

Khoury, IFRC'nin etkilenen insanlara ulaşmak için Myanmar Kızılhaçı ve diğer ortaklarıyla birlikte çalıştığını belirterek bugüne kadar 110 binden fazla kişiye hayat kurtarıcı destek sağladıklarının altını çizdi.

"Myanmar genelinde acil insani yardım hayati önem taşıyor." diyen Khoury; IFRC, Myanmar Kızılhaçı ve ortaklarının, arıtmayla güvenli içme suyu elde ettiğini ve dağıttığını, mobil sağlık klinikleri aracılığıyla temel sağlık hizmeti sağladığını kaydetti.

Khoury, IFRC'nin kurtarma çalışmalarına odaklandığını söyleyerek bunun için 100 milyon İsviçre frangı tutarında acil durum yardım çağrısı başlattıklarını hatırlattı.

"Deprem ülkenin 5 eyaleti ve bölgesinde 1,3 milyondan fazla insanı etkiledi. Bu da acilen daha fazla uluslararası finansmana ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullanan Khoury, başlattıkları yardım çağrısının yalnızca yüzde 15'inin finanse edilebildiğini ve bunun yetersiz olduğunu vurguladı.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 689'a, yaralananların sayısı 5 bin 20'ye yükselmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.