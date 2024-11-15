Myanmar Ordusu Sivil Hedef Alıyor - Son Dakika
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Myanmar Ordusu Sivil Hedef Alıyor

Myanmar ordusunun hava saldırılarında 168 sivil öldü, 249 kişi yaralandı, hedef ayrım gözetilmiyor.

15.11.2024 23:16
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Myanmar'da faaliyet gösteren insan hakları kuruluşunca hazırlanan raporda, Myanmar ordusunun hava saldırılarında ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef aldığı belirlendi.

Myanmar merkezli Karen İnsan Hakları Grubu'ndan araştırmacılar, Myanmar ordusunun ülkenin güneydoğusuna yönelik saldırılarına maruz kalan bölge sakinleri ve yerel sivil toplum örgütleriyle görüştü.

Grubun raporunda, Myanmar ordusunun ülkenin güneydoğusundaki köylere, okullara ve tıbbi tesislere yönelik 227 hava saldırısında bulunduğu tespit edildi.

Bu saldırılarda 168 sivilin öldüğü, 249 kişinin de yaralandığı aktarılan raporda, bunlardan yalnızca 22'sinin rapor edildiği kaydedildi.

Raporda, ordunun hava saldırılarını sivil ya da silahlı grupları ayırt etmeden düzenlediği belirtilerek, ordunun kayıtlara geçen saldırıların neredeyse tamamında sivil kayıpları en aza indirmek için herhangi bir uyarıda bulunmadığına dikkat çekildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar Ordusu Sivil Hedef Alıyor - Son Dakika

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