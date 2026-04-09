Nablus'ta Çocuk Kaçırma Saldırısı
Nablus'ta Çocuk Kaçırma Saldırısı

09.04.2026 00:11
İsrailliler, Nablus'ta 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu kaçırdı, 5 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki bir köye düzenledikleri saldırıda, 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu kaçırarak Itamar Yerleşim Yeri'ne götürdüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde gerçek mermi ve biber gazı kullanarak düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaralandı, bir çocuk kaçırıldı.

Nablus'un güneyindeki Kablan köyüne saldıran İsrailliler, 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu kaçırarak Itamar Yerleşim Yeri'ne götürdü. Kaçırılan çocuğun akıbetine ilişkin henüz bir bilgi alınamadı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyinde dört ayrı saldırı ile Tubas kentinin doğusunda bir saldırı gerçekleştirdi.

Saldırganlar, Nablus'un güneyinde, Akraba beldesi ile Yanun köyü arasında bir Filistinli genci darbederek yaraladı.

İsrailli yerleşimcilerin "Burin" köyünde bir eve düzenlediği baskında biber gazı kullanması sonucu bir Filistinli kadın boğulma tehlikesi geçirdi.

Burin Köyü Yerel Meclis Başkanı İbrahim İmran, İsraillilerin baskın sırasında gerçek mermi kullandığını belirtti.

Aynabus beldesine de saldıran İsrailli yerleşimciler, iki Filistinli genci kaçırarak yerleşim yeri yakınlarına götürdü. Saldırganlar Filistinli gençleri darp edip kıyafetlerini çıkardıktan sonra serbest bıraktı.

İsrailli yerleşimciler, Tubas'ın doğusunda da tarlasında çalışan bir Filistinli çiftçiye saldırdı. Saldırıya uğrayan çiftçinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, 28 Şubat-28 Mart tarihleri arasında yerleşimciler tarafından 443 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılar arasında ateş açma, mülklerin yakılması ve yeni yerleşim noktaları kurma girişimleri yer aldı.

Söz konusu saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda tarım arazisi ve ekili alan zarar gördü, yangınlar çıkarıldı.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da devam eden İsrail saldırılarında 1147 Filistinlinin hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Uluslararası çevreler, daha büyük bir tırmanış yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

