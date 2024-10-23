Nablus'ta Çocuk Öldürüldü

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RAMALLAH/GAZZE, 22 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir Filistinli çocuk İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı basın açıklamasında 11 yaşındaki Abdullah Hevaş'ın Nablus'taki bir olay sırasında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Xinhua'ya konuşan Filistinli kaynaklar, eski şehre sivil bir araçla gelen İsrail güçlerinin bölge sakinlerine ateş açtığını söyledi.

Kaynaklar, İsrail güçlerinin genç bir adamı evinden alarak tutukladığını ve daha sonra kente askeri takviye gönderdiğini de ifade etti.

İsrail ordusu henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.