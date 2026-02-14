Nablus'ta Fetih Ofisine Patlama - Son Dakika
Nablus'ta Fetih Ofisine Patlama

14.02.2026 11:50
İsrail ordusu, Nablus'taki Fetih ofisini bombalayarak büyük hasara yol açtı ve halkı evlerinden çıkardı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Fetih Hareketi'ne ait bir ofisi patlatması sonucu, binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda bulunan Fetih ofisine baskın düzenlediğini, binaya patlayıcı yerleştirdikten sonra bölgeden çekilerek bombayı infilak ettirdiğini belirtti.

Patlama sonucu ofiste yangın çıktığını ve ciddi yıkım oluştuğunu aktaran kaynaklar, İsrail güçlerinin, ofisin çevresinde yaşayan Filistinlileri evlerini terk etmeye zorladığını ifade etti.

Fetih'ten patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusunun Ramallah, Cenin ve Beytüllahim illerine bağlı çeşitli köy ve beldelere de baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırıma varan saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'daki saldırılarını da yoğunlaştırdı. Bu kapsamda öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin artırılması gibi uygulamalar sürüyor. Filistinliler, söz konusu adımların Batı Şeria'nın resmen ilhakına zemin hazırladığını belirtiyor

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda en az 1112 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı ve 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

