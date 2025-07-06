Nablus'ta İsrail Askerleri Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta kuşatma altına aldıkları evdeki bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'un doğusundaki Salim köyüne baskın düzenleyen İsrail ordusu 2 evi kuşatma altına aldı.
Askeri birliklerin sevk edildiği bölgeden silah sesleri duyuldu.
Filistin Kızılayı ise kuşatma altına alınan evlerin birinden 1 Filistinlinin naaşının teslim alındığını aktardı.
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