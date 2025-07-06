Nablus'ta İsrail Baskınında 2 Filistinli Öldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus'ta köye düzenlediği baskında ölen Filistinli sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin, Nablus'un doğusundaki Salim köyüne düzenlediği ve 2 evi kuşatma altına aldığı baskında ölü sayısı arttı.
Baskın sırasında Visam Gassan Hasan Iştiyye (37), İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandı ve alıkonuldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı daha sonra Iştiyye'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Daha önce, Salim köyüne düzenlenen baskında askerler tarafından kuşatma altına alınan evde 1 Filistinlinin öldüğü açıklanmıştı.
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