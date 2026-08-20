Nablus'ta İsrail baskınları: 3 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nablus'ta İsrail baskınları: 3 yaralı, 6 gözaltı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Nablus'ta düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi yaraladı, 6 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı, en az 6 kişi gözaltına alındı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nablus kentinin Salim, Bazarya, Madama, Aynabus ve Avarta belde ve köylerine gece baskınlar gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, Nablus kentindeki Rafidya, Mahfiyye bölgeleri ile Kudüs ve Tunus caddeleri ve Eski Şehir çevresi dahil çok sayıda mahalle ve bölgeye de baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı, kentin batısındaki Rafidya Mahallesi'ne düzenlenen baskın sırasında darp sonucu yaralanan 3 kişiye ekiplerinin müdahale ettiğini ve yaralıları hastaneye naklettiğini bildirdi.

İsrail askerleri çok sayıda konuta baskın düzenleyerek gençleri saha sorgusuna tabi tuttu ve bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Arama ve baskınlar sırasında bazı Filistinlileri darbeden İsrail askerleri, mahallelerde yoğun şekilde konuşlandı ve bazı yolları kapattı.

İsrail güçleri Nablus'un güneyindeki Madma ve Aynabus köylerindeki evlere baskın düzenleyip eşyalarını yağmaladıktan sonra 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Nablus'un doğusundaki Salim beldesinde 3, Beyta beldesinde ise 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail Ordusu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nablus'ta İsrail baskınları: 3 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor İşte yağış beklenen bölgeler Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor! İşte yağış beklenen bölgeler
Trump İran’la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi Trump İran'la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
BlackRock Bitcoin’deki düşüşün nedenini açıkladı BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı

13:36
Fenerbahçe’den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı
13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 13:54:20. #7.12#
SON DAKİKA: Nablus'ta İsrail baskınları: 3 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.