Nablus'ta İsrail Güçleri Bir Filistinliyi Öldürdü

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RAMALLAH, 31 Ocak (Xinhua) -- İsrail özel kuvvetleri, perşembe günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Nablus'ta İsrail güçleri tarafından öldürülen Kasım Ebud Muti Aklik'in ölümünün Sivil İşler Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine bildirildiğini kaydetti.

Nablus Valisi Gassan Daglas, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail özel kuvvetlerinin Nablus'taki bir mahalleye sivil görünümünde girerek, daha önce İsrail'de hapis yatmış olan Aklik'i vurduğunu söyledi. Vali, İsrail güçlerinin Aklik'in cansız bedenine el koyduğunu da sözlerine ekledi.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Batı Şeria'daki şiddet olaylarında 7 Ekim 2023'ten bu yana artış yaşanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre söz konusu dönemde 800'den fazla Filistinli, İsrail ateşi ve bombardımanı sonucu hayatını kaybetti.