Nablus'ta İsrail Saldırısı: 8 Filistinli Yaralandı

23.03.2026 00:40
Nablus yakınlarında İsraillilerin düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrailliler, Nablus yakınlarındaki Deyr el-Hatab kasabasında Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda 1 Filistinli ayağından gerçek mermiyle, 1'i kafasına isabet eden taşla, 6'sı ise darbedilerek yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

