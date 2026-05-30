Nablus'ta İsrail Saldırısı: Bir Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'ın Nablus kentinde Filistinlilerin evlerine saldırarak bir kişiyi yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrailli radikal yerleşimcilerin, Nablus kentine bağlı Kasra beldesinde vatandaşların evlerine saldırdıkları belirtildi.

Haberde, İsraillilerin Kasra beldesindeki saldırılarında Filistinli bir genci bıçaklayarak yaraladıkları ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.