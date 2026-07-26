Nablus'ta Sağlık Hizmetlerine Engel

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti ve çevresindeki askeri kontrol noktalarında kısıtlamaları artırarak sağlık ekiplerinin çalışmalarını engellediği bildirildi.

Filistin Kızılayı Nablus Acil Yardım ve Ambulans Merkezi Müdürü Amid Ahmed, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin askeri kontrol noktalarındaki kısıtlamalarını artırarak ambulans ekiplerinin hareketlerini engellemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Ahmed, bu kısıtlamaların ambulansların hasta ve yaralılara ulaşmasını geciktirdiğini ve sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açtığını ifade etti.

İsrail güçlerinin, Nablus dışından kentteki hastanelere sevk edilmesi gereken hastaların geçişlerini engellediğini veya geciktirdiğini söyleyen Ahmed, bazı diyaliz hastalarının tedavi için Nablus'a girişine izin verilmediğini belirtti.

Ahmed, hastaların sağlık merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak için Kızılhaç ile koordinasyon halinde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.