Naci Görür'den deprem molozları için uyarı: 'Belediyeler şimdiden düşünmeli. Deprem olduğu zaman çok geç' - Son Dakika
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Naci Görür'den deprem molozları için uyarı: 'Belediyeler şimdiden düşünmeli. Deprem olduğu zaman çok geç'

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem molozlarının geri kazanılması veya uluslararası yöntemlerle bertaraf edilmesi gerektiğini belirtti. Belediyelerin bu konuda planlama yapması gerektiğini vurgulayan Görür, depremde yıkılan binaların molozlarının bertaraf edilip geri kazanımının sağlanmasının önemine dikkat çekti.

03.06.2024 20:00
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Naci Görür'den deprem molozları için uyarı: "Belediyeler şimdiden düşünmeli. Deprem olduğu zaman çok geç"

AMASYA - Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem molozları ya geri kazanılmalı. Veyahut da uluslararası yöntemlerle bertaraf edilmeli. Havayla, suyla ilişkileri kesilmeli. Bunu belediyeler şimdiden düşünmeli. Deprem olduğu zaman çok geç" dedi.

Birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunan Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiği programda deprem molozlarının içerisinde asbest, demir, çimento, kağıt, kimyevi madde, parlayıcı madde, toksik maddelerin bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, "Eğer herkesin yaptığı gibi. İstanbul'da onu yaptılar. Arabalara doldurup götürüp denize, etrafa dökerseniz kendinizi yok edersiniz. Uzun dönemde depremin öldüremediği insanları da siz çevreyi kirleterek ölümüne neden olursunuz" diye konuştu.

Belediyelerin sorumluluk alanlarında yapıları depreme karşı dayanıklı olmaya hazırlarken muhtemel bir depremde yıkılan binaların molozlarının bertaraf edilip geri kazanımının sağlanmasını da planlaması gerektiğinin altını çizen Naci Görür, "Bunu belediye şimdide düşünmeli. Deprem olduğu zaman çok geç. O kargaşa, gürültüde ne yapacaklarını şaşırabilirler" şeklinde konuştu.

Programa evsahipliği yapan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da, depreme karşı dirençli Merzifon'u inşa etme çabası içerisinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

Naci Görür, Deprem, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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