Nadir Cep Saatleri Sergisi Açıldı

23.03.2026 22:06
Mehmet Çebi'nin koleksiyonundaki 305 cep saati, MSGSÜ Tophane-i Amire'de sanatseverlerle buluştu.

Koleksiyoner Mehmet Çebi'nin derlediği, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan nadir cep saatlerin koleksiyonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

"Mehmet Çebi Koleksiyonu'ndan Muhteşem Cep Saatleri" başlıklı serginin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı."

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide 305 cep saati beğeniye sunuluyor

Serginin koleksiyon danışmanı Yusuf Şimşekçaktı, AA muhabirine, koleksiyondaki 305 cep saatinin zincirli mekanizmalardan başlayarak, bugüne kadar uzanan saat teknolojisinin gelişimini yansıttığını söyledi.

Koleksiyonda diplomatik hediyeler ve padişah portreli saatlerin bulunduğunu aktaran Şimşekçaktı, Sultan Abdülmecid döneminde İsviçreli saat ustası Auguste Courvoisier'in İstanbul'a davet edildiğini ve 9 ayrı eskiz ile çıkartılan padişah portresinin minelenerek saatlere işlendiğini anlattı.

Şimşekçaktı, bu saatlerin o dönemde diplomatik hediye olarak kullanıldığını, koleksiyonda da bu eserlerden yaklaşık 10 örnek bulunduğunu kaydetti.

Avrupa saat üretiminde 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı pazarının önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Yusuf Şimşekçaktı, bu dönemde üretilen bazı saatlerde "Osmanlı Pazarı İçin" ibaresinin yer aldığını ve Arap rakamlarının kullanıldığını dile getirdi.

Şimşekçaktı, koleksiyonu ilerleyen süreçte bir müze haline getirmeyi istediklerini de sözlerine ekledi.

Rus Çarı 1. Nikolay'ın Kraliçe Victoria'ya sunduğu portreli saat gibi, uluslararası diplomasi tarihine ışık tutan eserlerin de yer aldığı sergi, 9 Nisan'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı

22:17
7 maç 7 galibiyet Adım adım değil, koşarak Süper Lig’e geliyorlar
7 maç 7 galibiyet! Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:41
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
20:36
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
Savaşı bitirecek görüşmenin yapılacağı ülke de tarih de belli oldu
