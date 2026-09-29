Nadir görülen karaleylek Bursa İnegöl\'de su içerken cep telefonuyla kaydedildi

Nadir görülen karaleylek Bursa İnegöl'de su içerken cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'de ve dünyada nadir görülen karaleylek, Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında görüntülendi. Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarında beslenip su içerken cep telefonuyla kaydedilen karaleylek, sayıları az olduğu için nadir görülüyor.
TÜRKİYE'de ve dünyada nadir görülen, çekingen ve hassas bir kuş türü olan karaleylek (Ciconia nigra), Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında görüntülendi.
Yerleşim alanlarından uzakta bozulmamış ormanları, sarp kayalıkları ve sakin akarsu kenarlarını tercih eden karaleylek, Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarında görüldü. Türkiye, karaleyleklerin göç yolu üzerinde olmasına rağmen, sayıları az olduğu ve yerleşim yerlerinden uzakta yaşadıkları için nadir görülüyor. Bir karaleylek, vatandaşlar tarafından dere kenarında beslenip su içerken cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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