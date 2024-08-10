Nafia Kuş Aydın, Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı

(ANKARA) - 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar taekwondo 67 kilogramda mücadele eden Nafia Kuş Aydın, bronz madalya karşılaşmasında Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek Olimpiyat 3'üncüsü oldu.
Nafia Kuş Aydın, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar taekwondo 67 kilogram karşılaşmasında Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek Olimpiyat 3'üncüsü oldu. Milli sporcu Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı,
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