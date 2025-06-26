Nagazaki Belediye Başkanı'ndan Trump'a Tepki

Japonya'da Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısını, 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasına benzetmesine tepki gösterdi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Suzuki, Trump'ın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları hakkındaki sözlerini eleştirdi.

Nükleer silah kullanımının hiçbir koşul altında kabul edilemez olduğunu vurgulayan Suzuki, atom bombalarının kullanılmasını haklı çıkarmaya yönelik bir çaba varsa bundan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Suzuki, Trump ve diğer dünya liderlerinin, Nagazaki'yi ziyaret ederek atom bombasının yol açtığı zararı kendi gözleriyle görmeleri gerektiğini ifade etti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa ve 2024 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Japon kuruluş Nihon Hidankyo temsilcisi aktivist Mimaki Toşiyuki de Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'ne yaptığı konuşmada, "Hiroşima örneğini kullanmak istemiyorum. Nagazaki örneğini de kullanmak istemiyorum. Ama tam olarak öyle oldu. Bu savaşı sona erdirdi." demişti.

Japonya, İsrail-İran ateşkesinden memnun ve umutlu olduğunu bildirmişti.