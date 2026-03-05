Nahçıvan'a İHA Saldırıları - Son Dakika
Nahçıvan'a İHA Saldırıları

05.03.2026 12:22
Azerbaycan, İran topraklarından Nahçıvan'a İHA saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'lardan birinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, bir diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düştüğü belirtildi.

Saldırılarda havalimanı binasının zarar gördüğü ve iki sivilin yaralandığı kaydedildi.

"Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır"

Açıklamada, "İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran'dan kısa sürede söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz. Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İran büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın protesto notası vereceği belirtildi.

Kaynak: AA

