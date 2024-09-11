Nairobi Havalimanında Grev Başladı

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Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nın Hindistanlı bir firmaya kiralanması nedeniyle işçiler greve gitti.

Kenya Havacılık İşçileri Sendikası (KAWU), hükümetin havalimanını Hindistan'ın Adani Grubu'na kiralama planını protesto etmek için süresiz greve başladı.

Uçuşlarda yaşanan uzun süreli gecikmeler ve aksamalar nedeniyle yüzlerce yolcunun havalimanında mahsur kalmasının ardından havalimanı operasyonlarını durdurdu.

KAWU'nun yayınladığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin havalimanının Adani Grubu'na devrini askıya almasına rağmen hükümetin karara yanıt vermemesi nedeniyle üyelerinin greve devam edeceği belirtildi.

Kenya hükümeti ise Adani Group ile yapılan ortaklığın havalimanının modernizasyonu için oldukça önemli olduğunu savunuyor.