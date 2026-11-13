Nairobi yakınlarında inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü, 6 kişi yaşamını yitirdi

NAİROBİ/ Kenya'nın başkenti Nairobi yakınlarında inşaat halindeki 8 katlı binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Nairobi Acil Durum ve Kurtarma Ekibinden yapılan açıklamada, başkentin yaklaşık 20 kilometre güneydoğusunda bulunan Mlolongo bölgesinde yapımı devam eden 8 katlı binanın çöktüğü belirtildi.

Olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, enkaz altından çıkarılan 5 kişinin ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, binanın çöktüğü sırada inşaat alanında bulunan işçilerin kesin sayısının henüz belirlenemediği, enkaz altında kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz belirlenemediğini ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanmadığını bildirdi.

Kenya'da bina çökmeleri

Kenya'da yaklaşık 3 hafta önce de Nairobi'nin Eastleigh semtinde inşaat halindeki 15 katlı binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede son dönemde meydana gelen bina çökmeleri yapı güvenliği ve denetimlerine ilişkin endişeleri artırırken, inşaat standartlarının uygulanması ve sorumluların hesap vermesi yönünde çağrılar yapılıyor.