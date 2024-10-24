Nakışlarla Zeugma Sergisi Açıldı

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İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Nakışlarla İlmek İlmek Zeugma" sergisi, II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi'nde ziyarete açıldı.

İstanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜZEYUM) ile Kadıköy Bostancı Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılan sergide, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki mozaikler geleneksel nakış teknikleriyle yeniden yorumlandı.

Açılışa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Türkiye'nin pek çok tarihi yapı ve eserin yanı sıra farklı kültürlere de ev sahipliği yaptığını belirterek, el sanatlarıyla tarihi birleştirmesi bakımından serginin önemli olduğunu söyledi.

Sergiye emek veren kursiyer, usta öğretici, öğretmen ve katılımcılara teşekkür eden Kaya, "Her şeyiyle tarihi bir yapıda, tarihi bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, tarihi bir mekanda çalışmayı sunmanın çok anlamlı olduğunu aktararak, "Ülkemizin ve dünya insanlık tarihinin binlerce yıllık medeniyetine ev sahipliği yapmış Zeugma'yı, İstanbul'da biz de öğretmen ve öğrencilerle buluşturmak istiyoruz. İki aylık zaman dilimi bizim için çok önemli." dedi.

Okul dışı öğrenme ortamlarını önemsediklerini dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızla gezerek, görerek ve tarihi dokuyu yaşayarak, onların zihin dünyasında farklı bir pencere aralamak istiyoruz. Buradan aslında tüm dünyaya da çok önemli bir mesaj var; Zeugma'nın, Antep'in, bu medeniyetin binlerce yıllık insanlık tarihinin yansıması..."

"Mozaikler, ustalıkla sanat eserine dönüştürüldü"

II. Bayezid Türk Hamamı Kültürü Müzesi Müdürü Yazgülü Turan da İstanbul Üniversitesine bağlı müzenin, 26 Mayıs 2015'te hizmete sunulduğunu dile getirdi.

Turan, kalıcı sergi mekanlarında hamam eserleri ve objeler sergilenirken geçici sergi mekanında ise süreli sergiler düzenlendiğini aktardı.

Serginin Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezine bağlı öğretmen ve kursiyerler tarafından hazırlandığına işaret eden Turan, "Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki tarihi mozaikler, öğretmen ve kursiyerler tarafından geleneksel nakış teknikleri kullanılarak ustalıkla estetik bir sanat eserine dönüştürülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Kadıköy Bostancı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hülya Narsap ise eğitim faaliyetlerinin yanında, halk eğitimi faaliyetlerini de daha geniş kesimlere duyurabilmek, kursiyerlerde tarih ve kültür bilinci oluşturabilmek için çalıştıklarını anlattı.

Kültürel değerleri gelecek nesillere taşıyabilmek için faaliyetler düzenlediklerine değinen Narsap, şöyle devam etti:

"Bu özel çalışmalardan bir tanesi olan ve kursiyerlerimizin gerçekleştirdikleri bir kültürel gezi sonrasında, Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan mozaiklerin nakış eserlerine dönüştüğü proje sergimizi gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı ve katılımcılar sergiyi gezerek sanatçılardan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Sanatçıların el becerileriyle hayat bulan eserlerin yer aldığı, geçmişle olan bağı ve geleneksel el sanatlarının çağdaş yorumlarını yansıtan sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.