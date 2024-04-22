Nallıhan\'da hayvan üreticileriyle istişare toplantısı yapıldı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvan üreticileriyle istişare toplantısı yapıldı.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ertunç Güngör, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile hayvan üreticileri katıldı.

Belediye Başkanı Güngör, "Seçim çalışmalarımızda her zaman Nallıhan'ımızı istişare ile milletimiz ile birlikte karar alarak yöneteceğimizi söyledik. İlk önce Nallıhan Belediyesi olarak hayvancılık ve hayvan üretimi yapan çiftçilerimizin sorunları ile ilgili istişare yaparak başlamak istedim. Üretilen hayvanları nasıl pazarlayacağız ilçemizde bulunan hayvan pazarını ve mezbahayı nasıl daha verimli hale getiririz. Belediye olarak nasıl destek verebiliriz bunları istişare etmek istedik. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Toplantıda, hayvan üreticileri ile fikir alışverişinde bulundu.